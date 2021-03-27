В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Текстильщиках

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке столицы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

Накануне в 02:50 в дежурную часть ОМВД России по району Текстильщики города Москвы поступило сообщение о том, что на асфальте в районе дома 7 в 1-м Гайвороновском проезде обнаружены следы крови.

Прибывшие на место полицейские обнаружили во 2-м Саратовском проезде Mercedes, в котором на заднем сиденье лежало тело 49-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 2002 года рождения. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции и будет передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила журналистам, что возбуждено дело по статье "убийство".

Жертвой оказался водитель такси, который в тот вечер выполнял заказ. В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину и сообщил, что конфликт с водителем произошёл из-за разногласий по оплате проезда.