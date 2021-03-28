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В фитнес-центрах Москвы за день произошли два несчастных случая

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Второй за день несчастный случай произошёл в фитнес-центрах Москвы в воскресенье, по ним начаты проверки, сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

Ранее утром 50-летняя женщина скончалась в одном из фитнес-клубов на Ленинградском шоссе, потеряв сознание в бассейне.

Позже в этот же день трёхлетняя девочка упала в бассейн фитнес-центра на Можайском шоссе. Ребёнка пришлось госпитализировать.

По данным происшествиям организованы прокурорские проверки.

"Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - сказала Нефедова.

Москва

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