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В Подмосковье задержали супругов за убийство 16-летней давности

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье супружескую пару, подозреваемую в убийстве двух человек, совершенном 16 лет назад. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, летом 2004 года злоумышленники вместе с двумя сообщниками спланировали убийство другой супружеской пары. На следующий день они осуществили задуманное. "Расправившись с женщиной, фигуранты сбросили ее тело в реку в подмосковной деревне Афинеево", - сказала Волк в понедельник. Затем в городе Апрелевка они убили ее мужа и "избавились от тела аналогичным способом", сообщила представитель МВД.

Затем фигуранты дела перегнали автомобиль убитого в деревню Большое Покровское, после чего подожгли эту машину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного расследования установлено, что после совершения преступления супруги, являясь гражданами России, получили документы, удостоверяющие личность, в одном из зарубежных государств. При этом они изменили свои персональные данные, в том числе имена и даты рождения. Затем в 2012 году пара повторно получила российское гражданство уже по новым документам.

Впоследствии полицейским удалось установить их личности и задержать.

Со своей стороны представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила журналистам, что всего в федеральный розыск после совершения убийства были объявлены трое граждан: организаторы и один из исполнителей.

Она отметила, что "по горячим следам" задержать удалось только одного из исполнителей – к настоящему времени он уже отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы.

"Удалось установить, что все эти годы, обвиняемые жили под измененными паспортными данными, которые они поменяли как себе, так и своим детям, изменив даже возраст. Проживали они в различных регионах, однако задержаны были на территории Московского региона", - сказала представитель главка СК.

Она добавила, что в настоящее время проведены допросы и опознания обвиняемых, они арестованы.

Московская область

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