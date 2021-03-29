В развитие ТЦ "Горбушкин двор" вложат около 1,5 млрд рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В ближайшие пять лет в развитие торгового центра "Горбушкин двор" будет вложено 1,5 млрд рублей, сообщил через пресс-службу ТЦ его управляющий директор Александр Волков.

Выделенные средства пойдут на модернизацию торгового комплекса, внешнюю и внутреннюю отделку, рассказал он. Специализация торгового объекта сохранится, но помимо техники там будут продаваться и товары категории DIY.

"Несмотря на то, что правительством Москвы было изменено назначение земли под нашим комплексом, какие-либо работы могут начаться не ранее чем через пять лет. Все это время "Горбушкин двор" будет продолжать свое развитие и, вероятно, в том или ином формате останется здесь и в после появления на территории бывшего завода "Рубин" многофункционального комплекса", - заверил Волков.

"Горбушкин Двор" - известный торговый центр. Его общая площадь составляет 60 000 квадратных метров, торговая - 35 000.

Ранее столичные власти утвердили проект застройки части бывшей промзоны №40-А "Западный порт". В соответствии с проектом, корпуса завода "Рубин", в которых находится "Горбушкин двор", будут снесены. На их месте построят два высотных жилых комплекса, многофункциональный общественный центр, офисные здания и две школы.

"Действительно, был утвержден проект планировки территории, находящейся в границах бывшей производственной зоны "Западный порт", где сейчас расположен торговый центр "Горбушкин двор" и ТЦ "Филион". В настоящее время определяются и сроки реализации проекта", - подтверждал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.