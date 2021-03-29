Один человек погиб и двое ранены в ходе драки таксистов в Новой Москве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В результате конфликта между таксистами в Новой Москве погиб человек, еще двое получили колото-резаные ранения, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

"Один гражданин обнаружен со следами крови, другой, мужчина 2000 г.р., скончался, по предварительным данным от колото-резаных ранений, третий обратился самостоятельно в медицинское учреждение с колото-резаными ранами и был госпитализирован", - говорится на сайте ведомства.

По данным полиции, 27 марта около 2:40 в полицию поступило несколько сообщений о том, что на улице Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген люди получили различные ранения. Установлено, что между таксистами на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу колото-резаные раны и ранения из травматического оружия.

Проводятся мероприятия и следственные действия, направленные на задержание всех участников конфликта.