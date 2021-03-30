Грузовики горят в промзоне на северо-востоке Москвы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Грузовые автомобили горят на территории промзоны на северо-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"На территории промзоны происходит возгорание грузовых автомобилей. Площадь возгорания составляет около 500 кв. м", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на место пожара направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава.

"Пожарно-спасательные подразделения осуществляют тушение пожара с соблюдением правил охраны труда", - сказали в МЧС.