Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий, порывистый ветер и дождь ожидаются в столичном регионе с вечера вторника, следует из данных на сайте Росгидромета.

По прогнозу ведомства, за сутки в Москве может выпасть до 12 мм осадков, это около 35% месячной нормы марта (34 мм).

Пик дождей придется на ночь среды - до 10 мм. Температура воздуха будет положительной, до плюс 4 градусов. Вероятность такого погодного сценария Росгидромет оценивает в 91%.

Гидрометцентр России в свою очередь предупредил о повышенном, "желтом" уровне погодной опасности в Москве из-за усиления ветра до 15-17 м/с. Предупреждение действует с 12:00 30 марта до 12:00 1 апреля.

Температура воздуха в Москве днем во вторник поднимется до плюс 7-9 градусов. В среду потеплеет до плюс 11-12 градусов.