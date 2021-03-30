"Вимм-Билль-Данн" присвоен статус "Московского инвестора" второй категории

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Компании-производителю молочной продукции, напитков и детского питания "Вимм-Билль-Данн" присвоен статус "Московский инвестор" второй категории. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что предприятия, получившие статус "Московского инвестора", могут применять льготную ставку налога на прибыль: обладатели первой категории имеют право на 12,5%, а второй – 8%.

Пресс-служба поясняет, что инвестиционный налоговый вычет предоставляется при условии осуществления инвестиций в основные средства со сроком полезного использования от 3 до 30 лет в объеме 200-300 млн рублей для первой категории или более 300 млн рублей для второй.

Уточняется, что за счет такого налогового вычета также можно списать до 90% инвестиций в основные средства в части регионального налога на прибыль, а также до 10% в части федерального налога. Неиспользованную сумму льготы можно переносить на будущие периоды сроком до 7 лет.

Компания "Вимм-Билль-Данн" стала вторым московским предприятием со статусом "Московского инвестора" второй категории. В конце 2020 года такой статус был присвоен производителю упаковки АО "Смерфит Каппа Москва СОЮЗ".