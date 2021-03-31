Аэроэкспрессы в "Шереметьево" 3 и 10 апреля отправятся только с Савеловского вокзала

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" в связи с плановыми работами на железной дороге 3 и 10 апреля будут отправляться только с Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная, сообщил "Аэроэкспресс".

На участке Одинцово-Белорусский вокзал-Савеловский вокзал движения аэроэкспрессов не будет, отмечает компания.

Терминал "Аэроэкспресса" на Белорусском вокзале в эти дни будет работать по обычному графику. Сотрудники компании помогут пассажирам выбрать оптимальный маршрут до аэропорта.

"В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал рекомендуем добираться в аэропорт следующим способом: на поезде МЦД с Белорусского вокзала доехать до станции Окружная и сделать пересадку на "Аэроэкспресс". Отправление аэроэкспрессов в сторону аэропорта на Окружной происходит с того же пути, куда прибывает поезд МЦД с Белорусской. Для проезда в поездах МЦД от Белорусского вокзала до станции Окружная 3 и 10 апреля действительны билеты "Аэроэкспресс", - говорится в сообщении.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", напоминает компания. Время в пути составляет порядка 20 минут.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% – у "Российских железных дорог".