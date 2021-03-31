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Дождь в Москве 31 марта стал самым сильным за полвека

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Март 2021 года выдался в столице сухим, лишь в последние дни месяца дожди пополнили копилку осадков до пределов климатической нормы, сообщается на сайте "Метеоновости" в среду.

"31 марта в Москве прошел самый сильный за последние 50 лет дождь. Выпало более 7 мм осадков, и дождь продолжается", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, ровно 7 мм осадков выпало в столице 31 марта 1990 года, а максимальное для этого дня количество (15,4 мм) отмечалось в 1967 году.

"Температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов, идет дождь. Погода не оставляет снегу ни малейшего шанса", - пишут "Метеоновости".

По информации сайта, на главной станции ВДНХ за сутки снег просел на 2 см, теперь его высота составляет 17 см.

"Теплая и дождливая погода задержится в Москве и области до конца недели. Снег станет очень быстро таять и в ближайшее время исчезнет", - подчеркивается в сообщении.

Москва

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