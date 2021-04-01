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С начала года москвичи выкупили у мэрии 269 машино-мест

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - С начала 2021 года москвичи приватизировали 269 машино-мест рядом с домом, больше всего - на юго-востоке, западе и юге Москвы, сообщил через пресс-службу заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.

В 2020 году горожане выкупили всего 852 места для парковки, напомнил он.

Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма в Москве имеют преимущественное право приобретения мест для парковки автотранспорта: они могут купить машино-место со скидкой от рыночной стоимости в 40% и без проведения торгов. Если таким образом машино-места не распродаются, их продают по рыночной стоимости на городских торгах, в которых могут участвовать все желающие.

С начала 2021 года на аукционах в Москве продали 900 машино-мест, за 2020 год - 1 470.

Информацию о продаже машино-мест по преимущественному праву размещают на инвестиционном портале города Москвы и электронной площадке "Росэлторг".

Москва Влдимир Ефимов Росэлторг

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