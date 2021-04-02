Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Посещаемость торговых центров Москвы к концу 2021 года достигнет 90% от показателя докризисного 2019 года, говорится в аналитическом отчете Marketbeat Lite, представленного международной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield.

Сейчас посещаемость ТЦ отстает от докризисных уровней на 20-25%, отметила замглавы департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Татьяна Дивина.

Аналитики рассчитывают, что вакцинация и ослабление страхов заразиться может простимулировать увеличение посещаемости этих объектов до 95% от докризисных показателей. Дальнейшее восстановление до докризисного уровня может быть сдержано активным развитием онлайн торговли и ограниченной покупательской способностью населения.

По данным аналитиков, в январе-феврале этого года посещаемость столичных ТЦ находилась на уровне 75-80% от аналогичного периода 2019 года. К концу года она вырастет на 10-15%.

Сейчас в Москве всего 5,7 млн кв. м торговых площадей - это торговые центры, торговый сегмент в МФК, аутлеты, ритейл-парки. В I квартале 2021 года в эксплуатацию ввели 42 тыс. кв. м торговых площадей, что на 40% ниже, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным аналитиков, по итогам 2021 года планируется ввести 200 тыс. кв. м торговых площадей, что будет на 13,7% меньше, чем в прошлом году.