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Более миллиона предпринимателей воспользовались поддержкой столичного проекта МБМ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" за восемь с половиной лет оказали более миллиона мер поддержки столичным предпринимателям, наиболее популярной стала услуга консультации для бизнеса, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Самое востребованное направление - консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. (...) С 2012 года проведено 700 тыс. бесплатных консультаций. А если учесть и другие направления, то поддержкой специалистов МБМ предприниматели воспользовались больше миллиона раз", - привели слова Сергуниной на портале мэра и правительства города.

В рамках проекта столичные предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по бизнес-вопросам со специалистами, принять участиеи в акселерационных и образовательных программах.

Среди самых популярных тем на консультациях - условия получения льготных кредитов и субсидий, вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета, налогообложением и запуском стартапов.

"Малый бизнес Москвы" также регулярно организует образовательные мероприятия - вебинары, курсы, конференции, форумы.

С начала 2021 года предприниматели обратились за поддержкой к специалистам проекта более 40 тыс. раз.

Проект "Малый бизнес Москвы" появился в 2012 году.

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