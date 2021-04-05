Москва вложит больше 460 млрд рублей в реорганизацию семи бывших промзон

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы направят более 460 млрд рублей на реконструкцию семи участков бывших промзон "Грайвороново", "Зюзино", "Каширское шоссе", "Бескудниково", "Кунцево", "Коровино" и "Теплый стан".

Как сообщил заммэра города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, это решение приняла градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).

Она утвердила проекты комплексного развития семи участков общей площадью более 77 га. Размеры участков варьируются от 6,76 га в промзоне "Зюзино" на юго-западе города до 18,16 га в "Грайвороново" на юго-востоке столицы. "Ожидаемый объем инвестиций составляет 463 млрд рублей, а бюджетный эффект - почти 29 млрд рублей в год", - процитировали Ефимова в пресс-службе комплекса.

На участках планируют построить более 1,5 млн квадратных метров недвижимости, из которых промышленные здания займут 173 тыс квадратных метров, общественно-деловая застройка - 342 тыс квадратных метров, также планируется возвести жилые дома, сообщил через пресс-службу глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 5 до 13 лет.

Ранее городские власти приняли аналогичные решения еще по четырем участкам. В зонах "Братцево", "Чертаново", "Южное Бутово" и "Алтуфьевское шоссе" на площади почти 60 га планируется построить объекты производственного и общественно-делового назначения, жилье, инфраструктуру.

Планируемый объем инвестиций в эти четыре проекта составит почти 82 млрд рублей. Договоры по этим проектам планируется заключить во втором-третьем квартале 2021 года.

Механизм комплексного развития территорий (КРТ) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые городские территории. Первый договор о КРТ был подписан летом прошлого года. Инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров в промзоне Октябрьское Поле. Общая площадь под застройку составляет почти шесть га. Инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована промзона Коровино. В общей сложности реализация подобных проектов позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи трлн рублей.