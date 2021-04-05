Ребенок пострадал при взрыве петарды в хореографическом училище Москвы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в раздевалке московского хореографического училища, пострадал ребенок 11 лет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел на улице Нагатинская в Московском государственном хореографическом училище им. Л. М. Лавровского, сказал собеседник агентства.

В МЧС Москвы в свою очередь сообщили, что в здании московского хореографического училища взорвалась петарда.

"Поступило сообщение о срабатывании сигнализации по адресу: ул. Нагатинская, д. 1/29 (ЮАО). Здание четырехэтажное, административное", - сообщили в пресс-службе ведомства. В раздевалке была брошена петарда, из-за чего сработала пожарная сигнализация, добавили там.

В ведомстве отметили, что признаков возгорания нет.