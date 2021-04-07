В Москве еще 16 госуслуг в сфере соцзащиты будут доступны только онлайн

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 16 государственных услуг в сфере социальной защиты населения переводятся в электронный вид, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 10 апреля переводятся только в электронный формат семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 30 апреля - еще шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, включая назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, и новая ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно", - цитирует Ракову официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Она пояснила, что с 1 ноября 2021 года также в онлайн формат переводится постановка на учет для получения санаторно-курортной путевки.

По словам заммэра, при предоставлении услуг семьям с детьми больше не нужно будет предъявлять справки о постановке на учет до 20 недель беременности, об обучении в вузе или справку из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу. Эти документы будут запрашивать сами органы соцзащиты у других учреждений.

"Большая часть этих услуг уже предоставляется в электронном виде с 2012 года, а во время пандемии они временно были переведены в исключительно в электронную форму", - подчеркнула Ракова.