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Шасси загорелось у Boeing 777 в "Шереметьево" во время техобслуживания

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Стойка шасси загорелась у дальнемагистрального Boeing 777 в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел ночью во время работ по техобслуживанию. "Левая стойка шасси воспламенилась во время замены тормозов минувшей ночью. Наблюдался черный дым. Предварительно, произошло короткое замыкание", - сказал источник.

Пожарные оперативно справились с ситуацией, не допустив распространения огня на самолет. Никто не пострадал, добавил источник.

Шереметьево

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