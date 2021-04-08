В Москве за две недели со льда прудов и рек спасли восемь человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с 25 марта по 8 апреля на водоемах спасли восемь человек: пятеро из них провалились под лед, троих пришлось снимать с отколовшихся льдин, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По данным чиновников, за последнюю неделю толщина льда на реках и прудах уменьшилась в среднем на 5-10 см, быстрее всего лед тает на Москве-реке.

"По данным 12 контрольных точек на акватории Москвы-реки, площадь покрытия поверхности воды льдом местами ниже 25%", - говорится в сообщении.

Чиновники напомнили, что больше всего ЧП на льду происходит в конце марта - начале апреля, и посоветовали закрыть сезон зимней рыбалки.