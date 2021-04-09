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В столице в выходные ожидается потепление до плюс 17 градусов

Во вторник будет еще теплее - до плюс 20, прогнозирует Гидрометцентр

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Теплая погода с дальнейшим повышением температуры воздуха ожидает жителей Москвы в эти выходные и в начале следующей недели, следует из данных прогноза погоды, опубликованных на сайте Гидрометцентра РФ в пятницу.

Согласно прогнозу, днем в субботу, 10 апреля, в Москве и области температура воздуха составит +12...+14 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков.

Днем в воскресенье будет еще теплее, +15...+17 градусов, осадков не ожидается, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Такая же погода сохранится в понедельник, 12 апреля.

Во вторник, 13 апреля, в Москве и области возможен небольшой дождь, но температура воздуха повысится до 15-20 градусов тепла.

Гидрометцентр Москва

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