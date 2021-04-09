Движение на синей ветке московского метро прерывалось из-за человека на пути

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем в пятницу на Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Молодежной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Спустя пять минут, в 13:07 пятницы департамент уточнил, что движение на синей ветке метро вводится в график.

Подробностей инцидента и данных о пассажире на путях пока не поступало.