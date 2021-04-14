Росреестр сообщил о снятии ареста со здания ведомства в Москве

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Арест на здание в Москве, принадлежащее управлению Росреестра по Подмосковью, был снят еще в 2019 году, разъяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Об аресте нескольких зданий, закрепленных за областным управлением, говорилось в докладе Счетной палаты о проверке Росреестра.

Арест был наложен за неуплату транспортных штрафов, отмечали аудиторы. Также в докладах говорилось, что структурам Росреестра нужно больше помещений для хранения архивов.

"Управление Росреестра по Московской области сообщает, что ряд замечаний, содержащихся в отчете Счетной палаты РФ, были устранены в 2019 году. В частности, на основании постановления Одинцовского районного отдела судебных приставов от 23 января 2019 года сняты аресты на здание и земельный участок, расположенные по адресу: Москва, улица Поклонная, дом 13", - сказали в ведомстве.

Штрафов у машин ведомства сейчас нет.

Всего за управлением Росреестра по Подмосковью закреплено 72 здания, расположенных на территории Москвы и Московской области.

"Совместно с Росимуществом прорабатывается вопрос в части дополнительного предоставления Управлению необходимых площадей", - отметили в Росреестре.