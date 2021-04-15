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Замена асфальта началась на московских дорогах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Работы по текущему ремонту дорог, дворовых территорий и проездов стартовали в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в четверг.

"В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн кв. метров", - сказал Бирюков.

По его информации, работы по укладке асфальта пройдут, в частности, на некоторых участках МКАД, ТТК и Садового кольца.

"Городские службы отремонтируют участки Варшавского шоссе (от Большой Тульской улицы до МКАД), Каширского шоссе (от тоннеля на Варшавском шоссе до улицы Маршала Захарова), улицы 1905 года (от Беговой до Мантулинской улицы), проспекта Академика Сахарова (от Садово-Спасской улицы до Каланчевской)", - пояснил заммэра.

Бирюков добавил, что запланирован ремонт участков Новоясеневского проспекта (от Профсоюзной улицы до Вильнюсской), Голубинской улицы (от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд), Щелковcкого шоссе, Нахимовского проспекта и других объектов.

По его словам, для удобства водителей ремонт дорог будет проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Завершатся дорожно-ремонтные работы в октябре.

Москва Петр Бирюков

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