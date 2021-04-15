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Главный онколог Москвы Хатьков вошел в состав Американской ассоциации хирургов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Директор Московского клинического научного центра имени Логинова, главный онколог Москвы Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов, сообщил его представитель.

"Решение об избрании российского специалиста - впервые в истории организации - было принято в июне 2020 года. (...) Сегодня, 15 апреля, оно официально утверждено на общем собрании старейшей и самой престижной хирургической организации в мире", - сказал представитель Хатькова журналистам в четверг.

Он добавил, что решение об избрании российского медика почетным членом ассоциации единогласно поддержал ее совет.

Хатьков - выпускник Саратовского государственного медицинского института, онколог и хирург. Его работы удостоены награды Европейской ассоциации эндоскопической хирургии.

Американская хирургическая ассоциация основана в 1880 году. Ее задача - повышение статуса профессии хирурга, предоставление площадки для демонстрации достижений в этой области.

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