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Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая

Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому", - сказал Бирюков. По его словам, "это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей" и своевременно устранить проблемы на них.

Он уточнил, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября, за это время будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тыс. км сетей.

Бирюков напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает 10 дней. "Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", - добавил заммэра.

Петр Бирюков Москва

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