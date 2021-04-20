Пробки в Москве достигли десяти баллов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вечером вторника Москва встала в десятибалльных пробках, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Основными причинами затруднения движения стали ухудшение погодных условий и ограничения движения в связи с дорожными работами. Дорожные работы ведутся на Северянинском путепроводе, участках МКАД, Варшавском шоссе, проспекте Андропова и Волгоградском проспекте.

В департаменте добавили, что в российской столице действует экстренное предупреждение: ожидается усиление ветра до 15 м/с, дождь, мокрый снег.

Департамент советует выезжать на машине после часа пик в 21:00.