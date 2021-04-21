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Профсоюзы переведут первомайские акции в Москве в онлайн-формат

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Столичные профсоюзные организации, входящие в Московскую федерацию профсоюзов (МФП), проведут первомайские мероприятия в онлайн-режиме, сообщил председатель МФП Михаил Антонцев.

"В преддверии предстоящих майских праздников МФП обратилась с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой поддержать инициативу Федерации о проведении первомайского митинга на Красной площади. При этом мы прекрасно понимали, что окончательное решение городских властей будет зависеть от складывающейся в столице эпидемиологической ситуации", - сказал Антонцев, заявление которого размещено в среду на официальном сайте МФП.

В этой связи в МФП с пониманием отнеслись к решению столичных властей, не согласовавших проведение митинга. "Это не означает, что московские профсоюзы 1 мая "уйдут в тень". Как это уже было в прошлом году, Федерация и городские профсоюзы проведут ряд онлайн-акций", - сообщил лидер МФП.

Московская федерация профсоюзов отъединяет более 1 млн членов профсоюзных организаций столичных предприятий и учреждений, является самой многочисленной общественной организацией Москвы.

МФП является членской организацией Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), являющейся крупнейшим российским профсоюзным объединением. В членских организациях ФНПР состоят около 20 млн человек.

Москва МФП

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