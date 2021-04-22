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Рядом с заводом в Волоколамске поставят датчик качества воздуха после жалоб

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Инспекторы эконадзора после многочисленных жалоб жителей Волоколамска провели расследования в отношении предприятия "Биоэн-Терминал", известного в округе как битумный завод, и решили установить рядом датчик контроля за качеством воздуха. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

"Большинство фактов, изложенных в обращениях, подтвердились. Как выяснилось, предприятие не подало заявку на включение в реестр объектов негативного воздействия. Соответственно, не велась инвентаризация выбросов", - заявил через пресс-службу вице-премьер и министр экологии Подмосковья Андрей Разин.

За все нарушения предприятие оштрафовали на 170 тысяч рублей, и Минэкологии взяло ситуацию в Волоколамске на контроль.

"Биоэн-Терминал" занимается хранением нефтепродуктов.

В Минэкологии неоднократно поступали жалобы на выбросы с производственной площадки.

Волоколамск Биоэн-Терминал Московская область Минэкологии Андрей Разин

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