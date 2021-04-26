Дептранс опроверг информацию о возгорании вагона на МЦК в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта опроверг информацию СМИ о возгорании вагона электропоезда на станции МЦК в Бутово, будет проведена проверка.

"В некоторых каналах и СМИ появилась информация о возгорании электропоезда на станции Бутово. Это не соответствует действительности. Проведём проверку по поводу инцидента с появлением в сети видео с человеком, направляющим огнетушитель на вагон поезда", - говорится в сообщении дептранса.

Отмечается, что по прибытии машиниста на место происшествия была обнаружена разбитая форточка.