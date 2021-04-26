Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

В Москве и области выявили 5 подпольных типографий, печатавших документы для мигрантов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о ликвидации пяти подпольных типографий, печатавших документы для мигрантов в Московском регионе, по данному делу задержаны 16 человек.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник, сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ в "Домодедово" вместе со специалистами столичного главка СКР при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность ОПГ, легализовывавшей иностранцев в России.

Силовики выявили пять подпольных типографий на территории Москвы и Подмосковья, изъяли более 50 печатей и штампов государственных организаций и частных компаний, медучреждений, свыше 2,5 тысяч бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на трудовую деятельностью и иных документов, сказали в ЦОС.

В свою очередь представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила журналистам, что пятерым участникам группы предъявлено обвинение. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста и запрета определенных действий, заявила Иванова.

Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой) и ч. 1, 2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление и сбыт поддельных документов и печатей).

ФСБ Москва Московская область СКР Юлия Иванова

Новости

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

Шквалистый ветер повалил за сутки в Москве почти 40 деревьев

Из-за непогоды на субботник в Москве выйдут только городские службы

Два человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

"Семнадцать мгновений весны" впервые покажут в кино

Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с градом

Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 1,3,9 и 10 мая

Что случилось этой ночью: пятница 23 апреля

В Москве задержали троих полицейских по подозрению в получении взятки

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на треть

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');