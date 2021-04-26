В Москве и области выявили 5 подпольных типографий, печатавших документы для мигрантов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о ликвидации пяти подпольных типографий, печатавших документы для мигрантов в Московском регионе, по данному делу задержаны 16 человек.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник, сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ в "Домодедово" вместе со специалистами столичного главка СКР при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность ОПГ, легализовывавшей иностранцев в России.

Силовики выявили пять подпольных типографий на территории Москвы и Подмосковья, изъяли более 50 печатей и штампов государственных организаций и частных компаний, медучреждений, свыше 2,5 тысяч бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на трудовую деятельностью и иных документов, сказали в ЦОС.

В свою очередь представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила журналистам, что пятерым участникам группы предъявлено обвинение. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста и запрета определенных действий, заявила Иванова.

Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой) и ч. 1, 2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление и сбыт поддельных документов и печатей).