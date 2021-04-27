От полиции потребовали найти напавших на здание еврейской общины в Москве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Российском еврейском конгрессе (РЕК) потребовали от правоохранительных органов установить и наказать виновных в нападении на здание еврейской общины "Шамир" в московском районе Перово.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в РЕК со ссылкой на раввина общины Берла Цисина, неизвестные в ночь на 20 апреля (день рождения Гитлера) подожгли здание еврейской общины "Шамир" в Перово, нанесли на него антисемитскую надпись и намалевали нацистскую свастику. Частично сгорело крыльцо главного входа. Никто не пострадал. Материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 100 тыс. рублей.

Подано заявление в полицию. "Мы требуем от правоохранительных органов взять расследование под особый контроль, установить и строго наказать преступников", - заявили в РЕК.

Иудейская община в Перово существует уже 30 лет, но в последний год подвергается уже второму нападению. Предыдущее произошло 20 сентября 2020 года, когда злоумышленник пытался ворваться внутрь здания, а не попав туда, разгромил крыльцо и служебную машину. В общине находились несколько человек, которые заперли дверь и вызвали полицию. Приехавшие полицейские задержали нападавшего, доставили в ОВД "Перово", но, по словам раввина, наказания он не понес и впоследствии дело было закрыто.