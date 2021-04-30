Вылетевший в Брюссель самолет экстренно вернулся в "Шереметьево"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing, выполнявший рейс Москва - Брюссель, экстренно вернулся в "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Самолет удалось благополучно посадить. Сейчас его обследуют техники", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее сообщалось, что после вылета из "Шереметьево" командир доложил о срабатывании датчика неуборки предкрылков. Было принято решение об экстренном возвращении в аэропорт.