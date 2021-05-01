Первое жилье в Мневниковской пойме заселят в 2023 году

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первые жилые дома на территории Мневниковской поймы будут построены через два года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Сегодня территория Мневниковской поймы активно развивается. Здесь активно строятся станции метро, дороги, формируются современные жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Первые жилые дома будут сданы здесь уже в 2023 году", - рассказал он.

По его словам, параллельно на территории поймы создается крупный спортивный кластер с уникальными для столицы и России сооружениями. Также в Мневниках будет обустроен ландшафтно-культурный парк, добавил он.

Ранее Бочкарев сообщал, что масштабный проект развития территории Мневниковской поймы планируется в течение почти десяти лет.