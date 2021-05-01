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В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя в Москве началось главное пасхальное богослужение.

Службу совершает патриарх Кирилл - по традиции, он возглавит пасхальную заутреню и литургию. Перед началом богослужения вокруг храма пройдет крестный ход, во время которого предстоятель Церкви возвестит о Воскресении Христовом.

К началу ночного богослужения в храм Христа Спасителя был доставлен благодатный огонь, привезенный этим вечером спецрейсом из Иерусалима.

Перед началом телетрансляции патриарх обратился к телезрителям, с радостью отметив тот факт, что в этом году, в отличие от прошлого, пасхальная служба в главном храме Русской православной церкви проходит в присутствии прихожан.

Предстоятель пожелал всем скорейшего и полного освобождения от коронавируса, но указал на то, что есть и множество других инфекций, которые "заражают человеческую душу". Он пояснил, что болезнь духа возникает от человеческого греха, о котором современный человек часто не имеет должного представления и даже иронизирует над ним, в то время как грех, по мнению патриарха, "куда более тяжелая и опасная болезнь, чем физическое заболевание".

Богослужения этой ночи проходят во всех православных приходах, которых только у Московского патриархата насчитывается около 35 тыс. Именно паства Русской церкви составляет основную часть православного мира. Всего же православными себя считают около 250 млн жителей Земли.

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