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В Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков

В Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ближайшей ночью в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 м/с, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в воскресенье.

"Днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 м/с. По данным синоптиков, количество осадков составит до 20 мм - это почти 40% от месячной нормы", - рассказал Бирюков в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По его словам, все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности.

Власти Москвы просят автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

Москва Петр Бирюков

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