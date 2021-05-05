Участвующая в параде Победы авиация пролетит над Москвой

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнят в среду пролет парадного строя авиации над Красной площадью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В авиационной тренировке примут участие 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники. Все полеты будут выполняться на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что "помимо этого, особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент - пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники".

Как отметили в министерстве, впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н. В составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники. Тренировка завершится пролетом экипажей самолетов МиГ-31К и Су-57 и трех групп самолетов - "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" в составе пилотажных групп "Русские Витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шести штурмовиков Су-25, которые на параде окрасят небо в цвета российского флага.

В параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади Москвы, также примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Первыми по площади пройдут пешие расчеты, затем - механизированная колонна, авиация завершит парад.