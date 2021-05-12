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Подземные переходы объединят музейный квартал ГМИИ им. Пушкина

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Здания музейного квартала ГМИИ имени Пушкина соединят подземными галереями, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"В рамках разработанного городом проекта планировки предусмотрено развитие территории музея с организацией транспортной инфраструктуры и созданием подземных пешеходных галерей, соединяющих здания музейного комплекса", - пояснил глава департамента Сергей Лёвкин.

Он добавил, что сейчас на территории музея находятся в работе пять объектов.

Лёвкин уточнил, что на сегодняшний день по адресу Малый Знаменский переулок, д.8, стр.9, Колымажный переулок, д.4, стр.2, д.6, стр.1 идут работы по строительству депозитарно-реставрационного и выставочного центра. Также продолжается комплексная реконструкция и реставрация домовладения 3/5 в Малом Знаменском переулке, где появится картинная галерея искусств старых мастеров.

Также работы по реконструкции и реставрации идут по строению 1 вл. 8 в Малом Знаменском переулке, где будет создан Научно-информационный центр. Кроме этого, ведутся работы и на улице Волхонка, д.14, стр.3, 4, 5 и 8 – там планируется открыть галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI веков, добавил Лёвкин.

Еще по нескольким зданиям городской усадьбы XVIII-XIX веков на Волхонке (д.8, стр.7, 8, 9, 10, 11) будут проведены реставрационные работы с их приспособлением под размещение музейно-административные здания.

Летом 2020 года сообщалось, что правительство РФ увеличило финансирование проекта реконструкции ГМИИ им. Пушкина на 3,3 млрд рублей. Общий объём бюджетных инвестиций с учетом выделенных средств составит 26,7 млрд рублей.

Работы по реконструкции ГМИИ и преобразованию его в музейный городок начались в 2012 году. В состав комплекса войдут 16 зданий.

По проекту реконструкция главного здания ГМИИ начнется после завершения строительства ДРВЦ "музейного квартала", намеченного на конец 2021 года. К концу 2021 года планируется обеспечить строительную готовность для посещения ДРВЦ, Дома текста, Галереи искусства импрессионистов и постимпрессионистов, музейно-административных зданий и благоустроить общественную зону на месте ансамбля АЗС.

К июлю 2022 года планируется завершить строительство Галереи искусства старых мастеров, к июлю 2023 года - завершить реконструкцию Главного здания, строительство инженерных сетей и сооружений для обеспечения функционирования всего "музейного квартала".

Полную реконструкцию с реставрацией существующих памятников и новое строительство на территории музейного квартала ГМИИ им. Пушкина планируется осуществить к 2027 году. Реализация проекта осуществляется за счет федерального бюджета. Проект музейного квартала включен в перечень особо значимых объектов, находящихся на контроле департамента градостроительной политики Москвы.

Москва ГМИИ им. Пушкина

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