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На ВДНХ с 15 мая откроется экскурсионный сезон

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Экскурсионный сезон откроется на ВДНХ с 15 мая, посетителям предложат новый прогулочный тур, путешествие-квест и традиционные тематические экскурсии.

Новый тур "ВДНХ цветущая" посвящен ландшафтному оформлению выставки. Посетители пройдут по Центральной аллее, где восстановлены цветочные композиции 1950-х годов. Во время квеста "Отгадай ВДНХ" группе предстоит определить легендарные павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов и элементов декора. Двум командам выдадут листы с заданиями и снимками. Гулять по территории и искать нужный объект предстоит самостоятельно. Тем, кто угадал все павильоны и памятники верно, подарят билеты в музеи ВДНХ.

Экскурсия "ВДНХ цветущая" и квест "Отгадай ВДНХ" будут проходить с 15 мая по свободному расписанию в зависимости от количества заявок. В одной экскурсионной группе или команде игроков может быть от четырех до 35 человек.

Помимо этого, возобновляются экскурсии на электрокарах. Во время таких экскурсий гид расскажет о создании сельскохозяйственной выставки и ее открытии в 1939 году. Участники посетят живописный ландшафтный парк, фонтан "Золотой колос" и каскад Каменских прудов, проедут по "Парку ремесел" и образовательному комплексу "Техноград". Прокатиться по территории на электрокарах можно в 18:00 по будням и в 12:00, 15:00 и 18:00 по выходным дням.

Кроме того, на ВДНХ традиционно организуют всесезонные экскурсии. Так, можно отправиться в обзорный тур, который охватывает историческую часть выставки - Центральную аллею, фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов". А прогулка "Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи" посвящена созданию главной выставки страны. О строительстве и экспозициях павильонов республик расскажут на экскурсии "Национальный колорит ВДНХ".

Москва ВДНХ

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