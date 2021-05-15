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На МЦД-1 произошел сбой в движении поездов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел в субботу на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1) и Савеловском направлении МЖД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На D1 и Савеловском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки поезда на станции Бескудниково", - сказали в ведомстве.

По данным департамента, к неисправному составу прибыл вспомогательный локомотив.

В 16:40 ведомство уточнило, что движение на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Москвы возобновлено. Отмечается, что остановившийся состав был оперативно убран вспомогательным локомотивом. Задержанные поезда будут постепенно введены в график.

Москва МЦД-1 МЖД

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