Южный вестибюль станции МЦК "Кутузовская" закроют с 22 мая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пассажиры не смогут воспользоваться южным вестибюлем станции Московского центрального кольца (МЦК) "Кутузовская" с 22 мая по сентябрь, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем телеграм-канале.

Закрытие вестибюля необходимо для строительства эскалатора. Раньше пассажиры пользовались лестницей. В департаменте отмечают, что выход со станции станет удобнее для пассажиров.

На время работ предлагается пользоваться северным вестибюлем станции, он оснащен эскалатором и лифтом.