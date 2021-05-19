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Южный вестибюль станции МЦК "Кутузовская" закроют с 22 мая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пассажиры не смогут воспользоваться южным вестибюлем станции Московского центрального кольца (МЦК) "Кутузовская" с 22 мая по сентябрь, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем телеграм-канале.

Закрытие вестибюля необходимо для строительства эскалатора. Раньше пассажиры пользовались лестницей. В департаменте отмечают, что выход со станции станет удобнее для пассажиров.

На время работ предлагается пользоваться северным вестибюлем станции, он оснащен эскалатором и лифтом.

Москва МЦК Кутузовская

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