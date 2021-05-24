В Москве благоустроят Дмитровский переулок и центр "Моя работа" на Шаболовке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Благоустройство Дмитровского переулка и территории вокруг флагманского центра "Моя работа" на улице Шаболовка проведут в Москве до конца года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в понедельник.

Мэр отметил, что за счет оптимизации ширины полос в переулке тротуары станут больше. На проезжей части оборудуют "карманы" для парковочных мест, три из них оснастят зарядными устройствами для электромобилей. Кроме того, здесь появятся пять велосипедных парковок. Движение по этой дороге останется односторонним.

Для устранения подтоплений в переулке расширят водосточную сеть, воздушные кабельные линии уберут под землю. Основные работы по благоустройству в Дмитровском переулке планируют завершить к сентябрю 2021 года.

Собянин отметил, что также в этом году новый вид обретет территория около флагманского центра "Моя работа" (Шаболовка, 48). Там заменят асфальт, оборудуют гранитной плиткой пешеходную зону и обустроят парковку.

Воздушные кабельные линии на этой локации планируют убрать под землю, появятся новые энергосберегающие фонари.

Недалеко от входа в здание центра установят летний павильон с навесом, на территории разобьют цветники, высадят 125 кустарников.