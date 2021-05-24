"Ростех" продал "Дом московского гражданского губернатора"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "РТ-Капитал", "дочка" "Ростеха" по работе с проблемными и непрофильными активами, сообщила, что продала памятник истории и культуры "Дом московского гражданского губернатора" на Тверской улице на торгах инвестору за 1,8 млрд рублей.

Торги выиграло ООО "МБ 23", которое предложило за здание 1,865 млрд рублей, рассказали в компании.

На аукцион было выставлено три здания общей площадью 10 640 квадратных метров, на трех земельных участках площадью 2 268 квадратных метров. Победитель торгов будет обязан переоборудовать здание под гостиницу.

Стартовая цена объекта начиналась от 1,1 млрд рублей, окончательная цена на 50% превысила минимальную.

Дом московского гражданского губернатора (Тверская улица, 20) - объект культурного наследия регионального значения. Часть комплекса была построена по проекту архитектора Матвея Казакова в 1770-х годах, затем его достраивали в конце 1840-х годов. После 1917 года в здании находился Московский губернский совет рабочих и крестьянских депутатов, а затем Народный комиссариат лесной промышленности. По поручению наркомата к зданию в 1935 года достроили два этажа.