В подмосковном Щелкове загорелась птицефабрика

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Склад автозапчастей и склад с паллетами горят на территории птицефабрики в подмосковном Щёлково. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в понедельник.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в городском округе Щёлково в деревне Осеево по улице Центральная, дом 29.

Там отметили, что горит склад с паллетами, размером 70х15 метров на половине всей его площади, также горят паллеты на открытой площадке на 600 кв. м и склад автозапчастей на площади 100 кв.м.

Общая площадь пожара составляет 1 225 кв.м, уточнили в ведомстве.