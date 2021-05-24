На Володарском шоссе в Подмосковье на два года ограничили движение грузовиков

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Большегрузам до мая 2023 года ограничили проезд на участке М-5 "Урал" – поселок Володарского - Каширское шоссе в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На участке дороги "М-5 "Урал" – п. Володарского - Каширское шоссе" с 24,87 по 26,8 км (Володарское шоссе) с 6:00 до 22:00 20 мая 2021 года по 20 мая 2023 года введено временное ограничение движения для транспортных средств (с/без груза), имеющих разрешенную максимальную массу свыше 7,5 тонны", - говорится в сообщении.

На дороге установили соответствующие дорожные знаки. В течение недели для контроля за проездом установят комплексы фотовидеофиксации.

Временное ограничение движения оптимизирует дорожную ситуацию на участке от Каширского шоссе до д. Мисайлово для легковых автомобилей и общественного транспорта.