Глава РЖД допустил переход МЦК на 3-минутный интервал при полной автоматизации

Для этого, по словам Белозерова, потребуется "пересчитать финансовую модель"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров допускает возможность сокращения интервала движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в 2024 году до трех минут, но только при условии перехода на полностью автоматическое движение, что потребует дополнительных затрат и пересчета финансовой модели.

"На сегодняшний момент у нас на МЦК поезда двигаются с интервалом четыре минуты, мы обсуждаем вопрос по переходу на трехминутное движение", - сообщил Белозеров на брифинге.

По его словам, сокращение интервала движения меняет технологию процесса, управление таким движением возможно только в полностью автоматическом режиме, должна работать автоматизированная система управления и нужен переход на автопилот.

"Нужно будет перестроить и другие процессы - что будет происходить если произойдет сбой, как восстанавливать движение. Мы сейчас рассчитываем, что к 2024 году можно было бы постараться это сделать", - уточнил он.

"Мы свою часть пройдем и будем с Москвой говорить о том, что там есть другие затраты, то есть это другая стоимость процесса. Да, это больший объем перевозок пассажиров, но нужно пересчитать финансовую модель", - сказал Белозеров.

Говоря о проекте запуска на МЦК "Ласточек" в беспилотном режиме, глава РЖД отметил, что работы в этом направлении продолжаются.

"Мы не останавливали работу в этом направлении. Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью автономном режиме... Сертификацию планируем закончить в 2022 году", - заявил гендиректор РЖД.

По его словам, запуск движения поездов в беспилотном режиме может потребовать несколько лет, так как одна беспилотная "Ласточка" не сможет работать в то время, как остальные поезда на МЦК пока не обладают определенными технологиями и не автоматизированы.