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МВД призвали наказать рэпера Элджея за вождение в пьяном виде

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ЦОДД Москвы направит официальное обращение в прокуратуру и ГУ МВД по поводу вождения рэпера Элджея автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

"Мы считаем, что водитель, несмотря на его "звездный" статус, должен быть наказан по всей строгости закона, и в настоящий момент мы готовим официальные обращения в Прокуратуру и ГУ МВД. Такие вещи недопустимы на дорогах города — это должен осознавать каждый, и особенно те, которые взяли на себя ответственность перед большим количеством подписчиков в своих социальных сетях", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что на днях сотрудники ГИБДД остановили рэпера, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Тогда он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящее время на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Москва ЦОДД Элджей

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