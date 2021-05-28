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Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой вечером в пятницу

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой вечером в пятницу
Дождевые облака над Кремлем
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области в пятницу днем ожидается сильный дождь, воздух при этом прогреется до 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Погода будет облачной с прояснениями. Помимо сильного дождя, в отдельных районах возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью температура составит 12-14 градусов тепла, пройдет кратковременный дождь.

"Желтый" уровень погодной опасности из-за порывистого ветра в Москве будет действовать с 9:00 до 18:00.

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