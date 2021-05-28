В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня пограничника

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа произвел в Москве праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника, который продлился десять минут.

По сообщению пресс-службы Западного военного округа, фейерверки запускали из двух точек - в Парке Победы и Всероссийском выставочном центре. Всего в небо над Москвой было выпущено более 1,5 тысяч фейерверочных изделий более чем 20 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

В пресс-службе добавили, что для салюта было привлечено порядка 15 салютных установок 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. "Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра - от 105 до 310 мм", - говорится в сообщении.