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В Москве 3 июня можно будет бесплатно арендовать велосипед на час

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Москве 3 июня можно будет бесплатно ездить 60 минут на арендованном велосипеде, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта заммэра Максим Ликсутов.

Акция приурочена ко Всемирному дню велосипедиста. Она продлится с 8 утра до 23 часов.

Обычно бесплатное время аренды велосипеда в Москве - полчаса.

По данным Дептранса, с начала сезона проката велосипедов клиенты сервиса совершили больше 1,4 млн поездок, в том числе в мае - более 805 тысяч.

Москва Дептранс Максим Ликсутов

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