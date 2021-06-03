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В Москве заработал экономический совет для промышленников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Первое заседание экономического совета при Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства состоялось в столице, структура призвана наладить диалог между бизнесом и властью. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Экономической совет при фонде, в который вошли представители 28 предприятий, позволит наладить диалог между бизнесом и властью и разрабатывать более эффективные меры финансовой поддержки, а также усовершенствовать услуги фонда", - привели слова Прохорова в пресс-службе возглавляемого им ведомства.

В состав совета вошли производители оборонной продукции, фармацевтических товаров, пищевые предприятия, заводы упаковки и резиденты столичной особой экономической зоны.

На первом заседании члены совета обсудили вопросы возобновляемой заемной линии и льготного факторинга для промышленников.

Москва

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