Главный архитектор Москвы спрогнозировал эволюцию торговых центров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Торговые центры со временем превратятся в многофункциональные комплексы с большими развлекательными и общественными площадями, сказал журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Со временем будет меняться формат торговых центов. Они станут многофункциональными комплексами с множеством различных площадок. Это эволюционный процесс, он схож с программой реконструкции советских кинотеатров, которая сейчас активно реализуется", - считает он.

По его мнению, развитие уличной среды, малого бизнеса и соответствующих этому форматов лучше для города, чем традиционные торговые центры за его чертой.

"Принципы развития общественных пространств, парков, скверов, городских площадей заложены в столичные градостроительные программы. Этим же задачам отвечают и проекты создания помещений общественного и коммерческого назначения на первых этажах жилых домов", - пояснил Кузнецов.

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко заявил журналистам, что необходимо найти баланс интересов девелоперов и города.

"В погоне за многофункциональностью нельзя забывать о финансовой составляющей таких проектов. Каждая общественная зона, развлекательная площадка или ландшафтный парк в составе торгового центра увеличивает срок его окупаемости. Поэтому важно найти баланс, который учитывал бы интересы жителей города и инвесторов", - сказал он.